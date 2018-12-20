Бизнес / Промышленность

Акционеры En+ одобрили переезд в Россию

Но перерегистрация должна быть одобрена минфином США
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

20 декабря внеочередное собрание акционеров энергометаллургической компании En+ (владеет 48,1% UC Rusal) одобрило смену юрисдикции с кипрской на российскую.

О намерении сменить регистрацию компания, пострадавшая вместе с другими активами своего хозяина Олега Дерипаски от апрельских санкций США, заявила в июне. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к компании и к одному из ее акционеров, объясняли такое намерение тем, что в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса, и логичнее компании зарегистрироваться в России, где находятся все ее основные активы. Готовится к переезду в российский офшор и другая компания Дерипаски, пострадавшая от санкций, — UC Rusal, второй в мире производитель алюминия. Ее совет директоров в начале ноября также одобрил смену юрисдикции. Когда этот вопрос рассмотрят акционеры, неизвестно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике