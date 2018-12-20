Акционеры En+ одобрили переезд в Россию
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20 декабря внеочередное собрание акционеров энергометаллургической компании En+ (владеет 48,1% UC Rusal) одобрило смену юрисдикции с кипрской на российскую.
О намерении сменить регистрацию компания, пострадавшая вместе с другими активами своего хозяина Олега Дерипаски от апрельских санкций США, заявила в июне. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к компании и к одному из ее акционеров, объясняли такое намерение тем, что в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса, и логичнее компании зарегистрироваться в России, где находятся все ее основные активы. Готовится к переезду в российский офшор и другая компания Дерипаски, пострадавшая от санкций, — UC Rusal, второй в мире производитель алюминия. Ее совет директоров в начале ноября также одобрил смену юрисдикции. Когда этот вопрос рассмотрят акционеры, неизвестно.
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