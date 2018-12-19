Власти США объявили о планах снять санкции c UC Rusal и En+

Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций Cliff Owen / AP

Власти США объявили о планах снять санкции c UC Rusal , ОАО «ЕвроСибЭнерго» и En+ Олега Дерипаски в течение 30 дней. Доля бизнесмена в En+ будет снижена с почти 70% до 44,95%. Об этом сообщает Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC). В будущем у бизнесмена не будет права увеличивать свою долю. Транзакции должны будут совершаться только со структурами, никак не связанными с Дерипаской.

Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать ВТБ или другая финансовая структура, не попавшая в SDN лист, уточняет OFAC. Дальнейшее снижение пакета Дерипаски будет обеспечено в результате обмена акций Glencore в UC Rusal на долю в En+. Также право голосования Дерипаски в En+ будет ограничено 35%. Энергометаллургическая компания согласилась создать совет директоров из 12 человек, восемь из которых будут независимыми от Дерипаски профессионально и семейно. После таких изменений половина совета директоров компании будет представлена гражданами США и Великобритании, имеющими богатый опыт управления бизнесом. У OFAC уже есть целый список проверенных кандидатов, следует из опубликованных на сайте минфина материалов.

«Ведомости» направили запрос в En+ и ВТБ. Представитель UC Rusal от комментариев отказался. Представитель Glencore отказался комментировать возможность конвертации пакета компании в UC Rusal (8,75%) в долю в En+. Собеседник «Ведомостей», близкий к швейцарской компании отмечал в октябре, что Glencore еще заинтересован в обмене акций, если на эту сделку будет санкция OFAC.

6 апреля Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.

В пояснениях минфин США неоднократно отмечал, что целью санкций являются не заводы, а сам Олег Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен потеряет контроль в компании. После этого был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ (владеет 48,1% UC Rusal). План предполагает снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже контрольной. Сроки прекращения сотрудничества отодвигались несколько раз. В сентябре минфин разрешил контрагентам заключать новые контракты с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски из санкционного списка, но с тем ограничением, что они не должны отличаться по своему объему от тех, что действовали ранее.

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