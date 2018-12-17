Российскую делегацию официально ждут на форуме в Давосе

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В Давосском форуме должны принять участие правительственные делегации всех стран «двадцатки», включая Россию Denis Balibouse / REUTERS

Российская делегация примет участие в ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), говорится в официальном заявлении форума. Представители России будут в числе более чем 50 глав государств и правительств, которые посетят форум, главная тема которого – «Глобализация 4.0: построение глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

«Я рад, что после дискуссий со всеми заинтересованными сторонами, тщательного рассмотрения международного правового режима и при активной поддержке правительства Швейцарии мы готовы принять лидеров бизнеса и политики из всех стран «двадцатки», – говорится в заявлении Алоиса Цвингги, управляющего директора и директора по соблюдению регулирующих норм ВЭФа.