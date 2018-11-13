Политика / Международные отношения

Россия может впервые бойкотировать форум в Давосе

Чиновники и бизнесмены проигнорируют форум, если организаторы откажутся приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина
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Россия откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы не пересмотрят свое решение об ограничениях в отношении российских бизнесменов, заявил премьер Дмитрий Медведев. «Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», – сказал Медведев журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

В начале ноября газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отказались приглашать на форум в 2019 г. Олега Дерипаску (владеет En+, которая контролирует алюминиевого гиганта UC Rusal), владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и президента госбанка ВТБ Андрея Костина. Все трое в апреле этого года попали под блокирующие санкции США, которые предусматривают для попавших в черный список замораживание активов и запрет американским гражданам вести с ними дела.

«Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации», – подчеркнул Медведев. По его словам, президент Швейцарии пообещал навести справки.

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму. А Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы», – комментировал эту новость пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Официальные представители России регулярно участвуют в Давосском форуме с 1992 г. Российские делегации, как правило, возглавляют председатель правительства, первый вице-премьер или вице-премьер. В 2008 г. делегацию возглавил Медведев, на тот момент первый вице-премьер, в 2009 г. в Давос отправился председатель правительства Путин. В 2011 г. в Давосском форуме впервые принял участие президент России – тогда кресло главы государства занимал Медведев. В 2013 г. Медведев вновь возглавлял российскую делегацию – уже как премьер. После этого глава государства или правительства России не посещали Давос.

В январе 2019 г. график Путина не совпадает с форумом, президент на него не поедет, говорил Песков на прошлой неделе. «Представительство было достаточно широкое, но, наверное, оно будет не таким широким. В конце концов, это не единственный форум в мире – в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентоспособна», – указывал представитель Кремля.

Юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум не было. По словам человека, знающего о решении организаторов, отказ звать их в Давос – результат «огромного давления» Вашингтона. Ситуация с Давосским форумом свидетельствует о том, что международные организации все более осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков, писала FT. В дирекции по работе с корпоративными участниками форума «Ведомостям» отказались комментировать ситуацию. Представитель ВТБ подтвердил «Ведомостям», что Костин знает об этом решении и готовит открытое письмо участникам форума. Представитель Вексельберга заявил лишь то, что бизнесмен участвует в форуме последние 20 лет. Представитель Дерипаски не ответил на запрос «Ведомостей», а близкий к нему человек сообщил ТАСС, что тот в Давос и не планировал ехать: «Он отошел от бизнеса, участие в форуме не имеет смысла».

Юрист, работающий с одним из трех россиян, пояснял «Ведомостям», что организаторы форума боятся попасть под вторичные санкции США, если примут оплату за участие в форуме от фигурантов санкционных списков. «Базовый элемент» Дерипаски и ВТБ были стратегическими партнерами Давоса-2017, а две структуры «Реновы» – партнерами. По официальным расценкам, это стоило им по 600 000 франков. Собеседник «Ведомостей» называл эти опасения излишними.

Кто представлял Россию на Давосском форуме

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