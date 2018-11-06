FT: Дерипаске, Вексельбергу и Костину «фактически отказано» в участии в давосском форуме

Не приглашать попавших под санкции россиян, по данным газеты, требуют США
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Бизнесмену Олегу Дерипаске (его энергометаллругическая компания En+ контролирует 48,13% UC Rusal), владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в конце января 2019 г., сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двух человек, знакомых с решением организаторов.

Юридических ограничений для приезда двух бизнесменов и банкира, которые регулярно посещают саммит, нет, отмечает FT: но США ввели против них персональные санкции и ситуация с ВЭФом свидетельствует, что международные организации все более осторожны в общении с такими людьми.

Россиян проинформировали, что их не ждут на саммите, пишет FT. Организаторы форума пошли на этот шаг под давлением Вашингтона, сказал газете человек, знакомый с их решением. «Это не вопрос закона», который не запрещает россиянам въезд в Швейцарию и участие в международных конференциях, говорит этот человек: организаторы саммита «находятся под огромным давлением Вашингтона, который требует не приглашать» Дерипаску, Вексельберга и Костина.

По словам одного из двух источников FT, решение не приглашать их в Давос подрывает усилия организаторов, которые пытались убедить приехать на саммит президента России Владимира Путина. Российский президент выступал в Давосе в 2009 г. Представитель Кремля сообщил изданию, что на предстоящем форуме Путин вновь не будет присутствовать, хотя его приглашают «каждый год». На этот раз визит в Давос не вписывается в график российского лидера. Собеседник газеты сообщил, что не знает ничего о рекомендациях Дерипаске, Вексельбергу и Костину.

В дирекции по работе с корпоративными участниками ВЭФа «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию с тремя россиянами.

Вексельберг участвует в форумах в Давосе последние 20 лет, сообщил представитель бизнесмена. От дополнительных комментариев он отказался. «Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос: он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», – рассказал ТАСС источник, близкий к бизнесмену.

«Господин Костин имел беседу с господином Швабом (Клаус Шваб, основатель и президент форума в Давосе. – «Ведомости») и ему известно о данном решении. Свою позицию по данному вопросу господин Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума», – пояснили в пресс-службе ВТБ.

В январе 2018 г., за два с половиной месяца до попадания под санкции США, Дерипаска организовал в Давосе вечеринку, на которой выступал певец Энрике Иглесиас, писал Bloomberg со ссылкой на близких к бизнесмену источников. Собеседники FT отмечали, что, устраивая эту вечеринку в Давосе, Дерипаска «чувствовал, что это, возможно, в последний раз».

США ввели санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд), Вексельберга ($14,4 млрд) и их компаний, а также в отношении Костина в апреле. Вашингтон объяснил санкции ситуацией на Украине, в Сирии, а также кибератаками, но «прежде всего – попытками России подорвать западную демократию». Всего в списке оказались 26 человек и 15 компаний. Санкции подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц. Особенность последних санкций США в том, что они затронули не только фигурантов списка, но и их контрагентов, если те проводят «существенные транзакции» в интересах лиц из списка.

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