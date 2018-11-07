Кремль прокомментировал отказ приглашать Костина и Дерипаску в Давос

Олег Дерипаска и Андрей Костин на форуме в Давосе в 2015 г. Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 ноября, прокомментировал сообщения об отказе организаторов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе приглашать на мероприятие Олега Дерипаску (его En+ контролирует 48,13% UC Rusal), владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и президента госбанка ВТБ Андрея Костина.

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря давосскому форуму. А давосский форум стал давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы», — заявил Песков. «В Москве проводится много интересных форумов, с очень широким международным присутствием, часть из них организуют и предприниматели, которые были упомянуты, поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию, мы всех будем рады видеть», — добавил он.

В прежние годы в Давосе бывали президенты Владимир Путин и Дмитрий Медведев, в этот раз график Путина не совпадает с форумом, президент на него не поедет, подтвердил Песков. «Представительство было достаточно широкое, но, наверное, оно будет не таким широким. В конце концов, это не единственный форум в мире — в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентоспособна», — заключил представитель Кремля.

Во вторник, 6 ноября, Financial Times со ссылкой на источники написала, что Дерипаске, Вексельбергу и Костину «фактически отказано» в участии в саммите ВЭФ, запланированном на конец января 2019 г. До этого все трое регулярно посещали форум, и в этот раз, несмотря на санкции США, юридических ограничений для их приезда на ВЭФ не было. По словам человека, знающего о решении организаторов, отказ звать их в Давос — результат «огромного давления» Вашингтона на организаторов форума. США ввели персональные санкции в отношении бизнесменов и банкира в апреле. Санкции предусматривают заморозку активов этих россиян на территории США и запрет американским гражданам вести дела с ними.

Ситуация с давосским форумом свидетельствует о том, что международные организации все более осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков, писала FT. В дирекции по работе с корпоративными участниками ВЭФ «Ведомостям» отказались комментировать ситуацию. Представитель ВТБ подтвердил «Ведомостям», что Костин знает об этом решении и готовит открытое письмо участникам форума. Представитель Вексельберга заявил лишь, что бизнесмен участвует в ВЭФ последние 20 лет. Представитель Дерипаски не ответил на запрос «Ведомостей», а близкий к нему человек сообщил ТАСС, что тот в Давос и не планировал ехать: «Он отошел от бизнеса, участие в форуме не имеет смысла».

Юрист, работающий с одним из трех россиян, пояснял «Ведомостям», что организаторы ВЭФ боятся попасть под вторичные санкции США, если примут оплату за участие в форуме от фигурантов санкционных списков. «Базовый элемент» Дерипаски и ВТБ являлись стратегическими партнерами Давоса-2017, а две структуры «Реновы» – партнерами. По официальным расценкам, это стоило им по 600 000 франков. Собеседник «Ведомостей» называл эти опасения излишними.

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