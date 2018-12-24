Кто выиграет от вывода американских войск из Сирии

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Роль американских войск в наземных боевых операциях Сирии была невелика Delil Souleiman / AFP

Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, которое он объяснил победой над ИГИЛ (запрещено в России), многими комментаторами из числа политиков и экспертов было воспринято как победа России, которая безусловно выиграет от ухода американского контингента. Но так ли это на самом деле? Если посмотреть на вопрос внимательно, то станет понятно, что такой вывод как минимум не очевиден. Инициатива Трампа вносит еще больше неопределенности в сирийский конфликт и повышает риски для всех вовлеченных сторон, включая Москву.

Во-первых, мы знаем только о принципиальном решении президента вывести американские войска, какие-либо подробности и детали плана не известны – и это несмотря на то, что Трамп и раньше регулярно говорил о намерении сократить американское военное присутствие. Между тем детали тут имеют большое значение. Будет ли вывод полным и окончательным или какая-то часть войск в Сирии останется? Если войска будут выведены, останутся ли в Сирии силы специального назначения и сотрудники ЦРУ? Продолжат ли США вооружать, обучать курдские формирования и поддерживать их разведданными, будут ли американские ВВС прикрывать курдов с воздуха? Будут ли выведены войска с юга Сирии из приграничного Ат-Танфа? Останутся ли на курдских территориях американские частные военные компании?