Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4725 от 26.12.2018 под заголовком: Цифра недели 282,2 млрд руб.

Ответит ли прежний менеджмент Промсвязьбанка за его крах

Новые собственники банка пытаются через суд взыскать деньги с предыдущих
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Столько санированный Промсвязьбанк требует в Московском арбитраже со своих прежних собственников и менеджмента. Это рекордный иск: так много не предъявляли даже экс-владельцам и бывшему предправления рухнувшего Внешпромбанка, поразившего всех масштабами фальсификаций, – с них требовали 218,1 млрд руб. Но это не только рекордный иск, это еще и первый иск о привлечении к субсидиарной ответственности людей, принимавших решения и контролировавших банк, который был санирован по новому механизму, т. е. силами Центробанка.

В иске подробно описано, кому и за что предъявляются многомиллиардные убытки: кто поставил свою подпись, где, когда и что в результате из этого вышло. Самым, пожалуй, показательным выглядит эпизод, в котором описано, как банк выкупал облигации компаний PSB Finance и SCI Finance В.V. на 43,8 млрд руб. Этими облигациями были профинансированы субординированные заимствования Промсвязьбанка, которые в случае санации банка или его краха подлежат списанию. Если схему упростить для наглядности, то фактически речь идет о том, что деньги прошли по кругу: внешние источники финансирования капитала банка вроде как были, но на самом деле их не было – банк одолжил денег сам себе. И после объявления о санации, получается, что списал эти деньги сам у себя.

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