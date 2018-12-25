Как не превратить память о Победе в пошлость и дурновкусие

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Символическая и историческая политика Российского государства выходит на новый уровень, возвращаясь к образцам дореволюционной России и империй прошлого. Министр обороны Сергей Шойгу намерен запечатлеть в металле то, что не удалось в граните Дмитрию Медведеву.

На прошедшем в понедельник в подмосковной Кубинке заседании Общественного совета при Минобороны Шойгу заявил, что ступени строящегося в подмосковном парке «Патриот» главного храма Вооруженных сил отольют из переплавленной трофейной бронетехники, «чтобы каждый квадратный метр храма был символичным». С учетом того что в Кубинке находится Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, располагающий богатой коллекцией трофейных экспонатов, слова прозвучали немного зловеще. Но дело даже не в этом.