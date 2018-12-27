Почему большинство россиян останутся на Новый Год дома

Новый год становится, похоже, по-настоящему домашним праздником. Доля россиян, собирающихся провести праздники дома, выросла с 41% в конце 2015 г. до 70% в конце 2018 г., свидетельствуют данные опроса «Ромира». Основная причина стремительного возвращения к консервативной традиции – растущие бедность и неопределенность в будущем на фоне желания сохранить прежний уровень потребления самых важных товаров и услуг, к которым зимний выездной отдых уже не относится.

Опрос по одной и той же репрезентативной выборке показал сокращение доли всех прочих вариантов провести новогодние каникулы, которые стали для россиян фактически еще одним отпуском. Доля планирующих провести каникулы на даче или в гостях у родственников или друзей за три года упала с 34 до 19%, в турпоездке по России – с 8 до 2%, в зарубежной поездке – с 4 до 2%. Экономят практически все, в том числе небедные россияне: останутся дома 56% россиян с доходами выше 25 000 руб. на члена семьи и 74% с доходами от 10 000 до 25 000 руб., т. е. поездки не может позволить себе и привыкший путешествовать городской средний класс, отмечает экономист Татьяна Малева из РАНХиГС.

Картина, складывающаяся из опроса, вполне отражает настроения многих россиян: реальные доходы падали с 2014 г. четыре года подряд и, похоже, снизятся и по итогам этого года; модальный доход (тот, что чаще всего встречается) в 2017 г., по данным Росстата, составлял 13 247 руб., медианный (у половины населения больше, у половины – меньше) – 23 500 руб. На этом фоне не так важна и девальвация рубля, из-за которой дорожают зарубежные поездки: в декабре 2015 г. курс доллара был на нынешнем уровне – 67 руб., и он был на подъеме.

Впрочем, домашний праздник тоже не дешев. В ноябре доля россиян, отмечающих рост цен, выросла по сравнению с октябрем, показывают данные ЦБ. Больше всего – 40% – отметили рост цен на мясо и птицу, 32% – на бензин, 28% – на сыр и колбасы, 26% – на молоко и молочные продукты: все это входит в праздничное домашнее меню. Уровень потребления по сравнению с 2014 г. упал и так и не вернулся на прежний уровень, в попытках выбраться из бедности или сохранить прошлый уровень дохода россияне набирают потребительские кредиты, а выплачивать их сложно. Каждый четвертый россиянин, имевший непогашенный кредит в 2015–2017 гг., расходовал на его оплату больше 30% своего дохода, отмечают экономисты Ольга Кузина и Никита Крупенский из ВШЭ в статье «Перекредитованность россиян: миф или реальность?», опубликованной недавно в «Вопросах экономики». В целом население перешло к минималистской потребительской модели поведения, напоминает Малева: экономия начинается буквально с Нового года. Этот переход, как свидетельствует опрос «Ромира», законсервировался и, похоже, будет определять стратегию и тактику поведения потребителей и в будущем. Единственное, что не изменилось за эти годы, это поздравление президента – бесплатно.