Год небольших переломов

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Попытка синтеза идеологий победы и прорыва обозначилась в последнем президентском послании Евгений Разумный / Ведомости

Подведение итогов года естественно начинается с президентских выборов. Регулярная ротация власти делает смену даже высшего руководства рутинной процедурой. Но когда у кормила из раза в раз остается одно и то же лицо, каждое его возвращение приходится подавать как событие, открывающее новые возможности и перспективы. В изумленном электорате необходимо поддерживать ощущение, что во власть приходит новый человек со свежими идеями и программой – пусть даже в той же телесной оболочке, с той же биометрией и с теми же паспортными данными. Задача во многом политтехнологическая, но в муках ее решения порой проступает нечто сущностное.

Тем более это заметно в играх с местоблюстительством и рокировками. В 2012 г. возвращение Путина ознаменовалось разворотом от модернизации к духовным скрепам и кодам, от риторики обновления к охранительному консерватизму. Следующий цикл, оформившийся в нынешнем году, также принес новый разворот, хотя и со старыми мотивами преодоления отставания и проч. В риторике «прорыва» стало меньше самокритики, зато добавилось фантастики и фанаберии: не получилось догнать – пойдем на опережение!