Куда ведет эпидемия ярости

Низовая агрессия может выходить из-под контроля не только по накалу, но и по вектору, предупреждает философ Александр Рубцов

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Капитана понять можно: в этой маленькой войне вопрос стоял о победе или поражении – хотя бы и в одном микроэпизоде Кадр из видео

В материалах керченского инцидента выделяется съемка в рубке нашего судна в момент тарана. Текст капитана пришлось через слово микшировать по цензурным соображениям, и не ясно, чего там больше – охотничьего азарта или панического ужаса перед перспективой упустить добычу и получить неполное служебное. В любом случае это состояние квалифицируется как психотическая ярость – не холодная, а на пике эмоции, близкая к истерике.

Капитана понять можно: в этой маленькой войне вопрос стоял о победе или поражении – хотя бы и в одном микроэпизоде. Конечно, трудно представить в таком состоянии адмиралов Нахимова или Ушакова, но теперь и сама война другая: воюют без эполет, в кроссовках. И оперативные приказы на таких скоростях отдают в другой лексике. Зато теперь герой заслужил награду с формулировкой, которая в старом добром стиле звучала бы так: «Во уважение отличной храбрости и мужественных подвигов, оказанных 25 ноября 2018 г. нанесением более других вреда флоту украинского президента».