Куда ведет эпидемия ярости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В материалах керченского инцидента выделяется съемка в рубке нашего судна в момент тарана. Текст капитана пришлось через слово микшировать по цензурным соображениям, и не ясно, чего там больше – охотничьего азарта или панического ужаса перед перспективой упустить добычу и получить неполное служебное. В любом случае это состояние квалифицируется как психотическая ярость – не холодная, а на пике эмоции, близкая к истерике.
Капитана понять можно: в этой маленькой войне вопрос стоял о победе или поражении – хотя бы и в одном микроэпизоде. Конечно, трудно представить в таком состоянии адмиралов Нахимова или Ушакова, но теперь и сама война другая: воюют без эполет, в кроссовках. И оперативные приказы на таких скоростях отдают в другой лексике. Зато теперь герой заслужил награду с формулировкой, которая в старом добром стиле звучала бы так: «Во уважение отличной храбрости и мужественных подвигов, оказанных 25 ноября 2018 г. нанесением более других вреда флоту украинского президента».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}