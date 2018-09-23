Когда политика безъязыка

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Евгений Разумный / Ведомости

Классика интегрированного включения – Her Majesty’s Most Loyal Opposition: лидер оппозиции (а это официальный государственный статус) входит в Тайный совет Великобритании как альтернатива премьер-министру и его потенциальная смена. У нас даже парламентская оппозиция от реальной власти отодвинута, хотя и содержится на коротком поводке. При этом президентство в Российской Федерации изначально косит под образ королевы нации и едва ли не Содружества. Ельцинский титул «президента всех россиян» теперь приписывают Владимиру Путину – особенно с 2008 г., когда он баллотировался не от «Единой России», и сейчас, в связи с призывами к нации сплотиться ради решения величественных задач.

У Бориса Ельцина «президентство всех россиян» не сложилось: даже лидеры парламентских фракций не стеснялись называть режим оккупационным и фашистским. Если бы тогда вражеские орды вдруг перешли границу России, в этом словаре не нашлось бы более крепких выражений, достойных настоящего агрессора. Но Ельцин хотя бы пытался быть «президентом всех» в том, что все это терпел, считая свободу политического самовыражения, даже такого, своим главным достижением. Сейчас не карманная оппозиция выдавлена из легальной политики и самореализуется лишь в «политической курилке». Зато сама власть перехватила словарь радикальной оппозиции 1990-х гг. и теперь громит несогласных в той же отвязанной лексике. Пропаганда пестрит оскорблениями, недвусмысленными намеками на измену и образцами разжигании ненависти. Недавний вызов Виктором Золотовым Алексея Навального на дуэль вскрыл в словаре официального лица отмороженный стиль ботов и троллей, господствующий в провластных медиа самого низкого сорта.