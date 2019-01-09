Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Мечта о частном для детей

Почему россияне верят в государство для себя и частный бизнес для детей

Социолог Денис Волков и политолог Андрей Колесников о двойственном отношении россиян к роли государства в экономике
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Частная собственность лежит в фундаменте политической демократии и рыночной экономики. Недавнее совместное исследование Московского центра Карнеги и «Левада-центра» показывает, что представления о россиянах как твердых сторонниках всего государственного и пассивных участниках общественных и экономических процессов не слишком точны. Отношение к частной собственности во многом обусловлено навязанными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо в политике и экономике, но для своих детей большинство россиян выбирают будущее, совсем не похожее на сегодня: их успех они связывают с частными инициативами в рыночной экономике.

Частная собственность в представлении граждан ― это прежде всего квартира, машина, дача, участок земли. Заметно меньшее число людей напрямую связывают с правами собственности сбережения, бизнес, ценные бумаги. То есть почти для половины населения проблемы предпринимательства по умолчанию не связаны с проблемами частной собственности.

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Комментарии
bogdanov7080
08:08 09.01.2019
Никогда их дети не будут работать на себя. Дети рабов будут рабами, это эволюция. Хотели бы они ) Смешно
00
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