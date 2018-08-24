В чем долг государства
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Доля россиян, согласных с тем, что государство должно брать на себя заботу о гражданах, растет, следует из данных «Левада-центра». Эти данные можно трактовать как высокий уровень патерналистских настроений в обществе, а также как реакцию на отказ государства выполнять свои прежние социальные обязательства на фоне экономических проблем.
Динамика доли россиян, полагающих, что «государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни», не всегда следует за экономикой. В январе 2001 г. так думал 71% – это было следствием высоких ожиданий от нового президента, объясняет социолог Алексей Левинсон из «Левада-центра». Дальше их доля шла на спад и достигла минимума – 49% – в марте 2015 г., в разгар кризиса: россияне к тому моменту уже привыкли рассчитывать больше на себя и близких, надеясь, что кризис не затянется. Сейчас же, когда экономика вышла из пике, на заботу государства рассчитывает 62%.
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