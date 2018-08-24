От редакции
Статья опубликована в № 4638 от 24.08.2018 под заголовком: В чем долг государства

В чем долг государства

Высокую долю россиян, считающих долгом государства заботу о гражданах, можно считать проявлением патернализма, а можно — реакцией на отказ государства от социальных обязательств
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Доля россиян, согласных с тем, что государство должно брать на себя заботу о гражданах, растет, следует из данных «Левада-центра». Эти данные можно трактовать как высокий уровень патерналистских настроений в обществе, а также как реакцию на отказ государства выполнять свои прежние социальные обязательства на фоне экономических проблем.

Динамика доли россиян, полагающих, что «государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни», не всегда следует за экономикой. В январе 2001 г. так думал 71% – это было следствием высоких ожиданий от нового президента, объясняет социолог Алексей Левинсон из «Левада-центра». Дальше их доля шла на спад и достигла минимума – 49% – в марте 2015 г., в разгар кризиса: россияне к тому моменту уже привыкли рассчитывать больше на себя и близких, надеясь, что кризис не затянется. Сейчас же, когда экономика вышла из пике, на заботу государства рассчитывает 62%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике