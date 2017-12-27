Хотим ли мы перемен

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Смена политического цикла – повод задуматься о том, существует ли массовый спрос на перемены, и если да, то какие, кто и каким способом их может осуществить Reuters

Мечты о переменах по степени продуктивности иногда напоминают ожидание беккетовского Годо, который не приходит никогда. Социальные ожидания в принципе не слишком высоки. И тем не менее даже формальная смена политического цикла – повод задуматься о том, существует ли массовый спрос на перемены, и если да, то какие, кто и каким способом их может осуществить.

Мы ждем перемен: 83%

В рамках совместного проекта Московского центра Карнеги и «Левада-центра» «Мы ждем перемен» были проведены всероссийский количественный опрос и групповые дискуссии в Москве. В августе 2017 г. мнения сторонников перемен разделились поровну: 42% россиян выступают за решительные и полномасштабные перемены, еще 41% высказался за незначительные изменения и постепенное улучшение текущей ситуации.

Вопреки стандартным представлениям перемены большинством не воспринимаются как угроза – лишь 11% не хотят никаких изменений. Но вот сколько-нибудь четкого понимания, какие конкретные шаги необходимы для улучшения ситуации, у большинства населения нет. В обществе доминируют самые общие пожелания: чтобы жилось немного получше, чтобы зарплаты были повыше, чтобы на полках магазинов были недорогие товары. Отвечая на открытый вопрос, такие респонденты часто утверждали, что властям следует «реально помогать людям», вместо того чтобы «говорить об этом по телевизору», «набивать свои карманы» или «помогать другим странам». При этом в словах респондентов время от времени проскальзывало сожаление по поводу, что власть бросила людей, не хочет о них заботиться.

Разумеется, есть и экстремальные позиции. Вот, например, грустное наблюдение одной из респонденток: «Люди в глухих городишках <...> хотят, чтобы власть стала сильнее, чтобы богатых всех перестреляли, чтобы пришел добрый товарищ Сталин и нас всех спас. Но это тоже перемены». Частые высказывания – причем отнюдь не радикальных респондентов: «Я скажу так: не повышайте пенсионный возраст, а отнимите деньги у всех наших олигархов, раздайте пенсионерам»; «Говорят, что цену реформ должен заплатить простой народ, да? А почему цену реформ не должны заплатить олигархи?»

На радикальных реформах, как правило, настаивают малоимущие слои населения. Продвинутые социальные страты в большей степени хотели бы постепенных изменений. Самые молодые тоже хотят перемен, но меньше, чем население в целом. И поэтому вряд ли оправдывается традиционное понимание, что именно российская молодежь находится в авангарде модернизации.

Наиболее содержательные представления о смысле и направлении реформ – у москвичей. Они осознают необходимость не только развития социальной сферы, но и проведения судебной реформы; треть считает существенным улучшение качества государственных услуг и поддержку предпринимательства (что в 2 раза превышает среднероссийские показатели). Каждый пятый в московской подвыборке отметил необходимость обеспечения честных и свободных выборов.

Но в целом позиции представителей разных демографических групп очень слабо дифференцированы. Слой продвинутых граждан, способных осмысленно и содержательно высказываться о направлении преобразований, намного тоньше, чем принято считать. И только у них есть некоторое представление о необходимости политических реформ. Отдельные участники фокус-групп говорили и о «сменяемости власти», и о «независимости судов», и о «неприкосновенности частной собственности», однако внятного видения возможного плана реформ нет и здесь. Зато участники групповых дискуссий часто говорят о необходимости увеличения государственных выплат, субсидий и льгот, о контроле над ценами как адекватных мерах по достижению желаемых целей.

Но за разговорами о необходимости государственного регулирования скрывается не только патернализм, характерный даже для представителей городского среднего класса. Скорее, это следствие неудовлетворенности текущим положением вещей при полном непонимании того, куда двигаться дальше. Плюс убежденность в том, что все-таки у государства есть неотменяемые обязательства перед гражданами.

Что мы знаем о реформаторах

Всероссийские опросы показывают, что население практически ничего не слышало о программах Алексея Кудрина и Бориса Титова. В числе людей, способных предложить привлекательный план реформ, фамилии этих политиков называют не более 1% респондентов (а в целом до 60% россиян не могут назвать ни одного способного на это политика). И это неудивительно, так как вся дискуссия о направлениях развития страны проходит мимо основной массы граждан и остается уделом профессионалов. Доклады Центра стратегических разработок публикуются в лучшем случае фрагментарно. Отголоски экспертных дискуссий если и доносятся до широкой публики, то только через СМИ, которые можно назвать независимыми, но их постоянная аудитория не превышает 10–15% населения на всю страну (больше – как раз в Москве и крупнейших городах, где ответы о содержании реформ более осмысленны).

Участники московских групповых дискуссий хотели бы видеть конкретную, пошаговую программу действий, как выразился один респондент, «как табличку в Excel», не ведая, что такие программы есть и показывают их исключительно чиновникам министерств, ведомств и аппаратов разных уровней.

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