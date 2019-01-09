Не та автокефалия
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Мистическое, таинственное значение автокефалии как таковой, не только украинской, мне не понятно – и кажется, находится вне поля зрения подавляющего большинства комментаторов того события, случившегося 6 января 2019 г. в Стамбуле: представителям Украины был вручен томос, документ об автокефалии Православной церкви Украины. Так что говорить я могу только о политической составляющей этого, видимо, важнейшего религиозного события.
Да, в этот день по новоюлианскому календарю прихожане Константинопольского патриархата празднуют Крещение Господне, и можно усмотреть тут символ; но день вручения томоса назначался как раз Константинопольским патриархатом, так что символизм, скорее, наведенный. Впрочем, радость от события он усилил – тем, кто радовался томосу. А радовались, например, украинские телеканалы и газеты – говорили о свободе от лжи, о свободе от московского гнета, даже о свободе веры!
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