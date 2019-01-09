Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Вещь недели: томос об автокефалии Украинской церкви

Не та автокефалия

Предоставление Константинопольским патриархатом томоса Православной церкви Украины закрепляет политический проигрыш Москвы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Мистическое, таинственное значение автокефалии как таковой, не только украинской, мне не понятно – и кажется, находится вне поля зрения подавляющего большинства комментаторов того события, случившегося 6 января 2019 г. в Стамбуле: представителям Украины был вручен томос, документ об автокефалии Православной церкви Украины. Так что говорить я могу только о политической составляющей этого, видимо, важнейшего религиозного события.

Да, в этот день по новоюлианскому календарю прихожане Константинопольского патриархата празднуют Крещение Господне, и можно усмотреть тут символ; но день вручения томоса назначался как раз Константинопольским патриархатом, так что символизм, скорее, наведенный. Впрочем, радость от события он усилил – тем, кто радовался томосу. А радовались, например, украинские телеканалы и газеты – говорили о свободе от лжи, о свободе от московского гнета, даже о свободе веры!

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
S-605
08:06 09.01.2019
Автор, похоже, не в теме. Расскажу, как всё есть на самом деле. На Украине были две никем не признанные православные церкви (УПЦ КП и Автокефальная). Их руководители называли себя патриархами. Теперь эти церкви признал Константинополь с условием их перехода в полное подчинение ему и с понижением статуса руководителя до митрополита. Где здесь автокефалия? Это до томоса она была, сейчас он ликвидирована. И где проигрыш Москвы? Ни одного своего прихода на Украине она не потеряла. Проигрыш был бы, если бы УПЦ МП перешла в подчинение к Константинополю. Но этого не произошло. Т.е. для Москвы ничего не изменилось. Просто Патриарх Константинополя прибрал к рукам бесхозные приходы на Украине.
21
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике