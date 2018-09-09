Как РПЦ потеряла Украину

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Ситуация с канонами и правилами уже давно крайне неблагополучная – большинство были написаны более тысячи лет назад и малопонятны сегодня Максим Стулов / Ведомости

Решение Константинопольского патриархата назначить в Киев двух епископов-экзархов, которые будут готовить почву для предоставления украинской православной церкви статуса автокефалии (независимости), ставит точку в давнем споре. Намеки на то, что Константинополь склоняется к предоставлению Киеву самостоятельности, были и раньше – но в острых дискуссиях о возможностях автокефалии оставалось неясным, как константинопольский патриарх Варфоломей сможет обосновать свое решение. Из России логику его действий и решений предугадать было невозможно.

А вот позиция Московской патриархии была известна давно: автокефалию Украине может предоставить только Русская православная церковь (например, с общего согласия прочих поместных православных церквей), так как Украина – это каноническая территория РПЦ. Но есть важное «но»: поскольку каноническая церковь в составе РПЦ автокефалии не просит, то и вопрос как таковой обсуждению не подлежит.

Долгое время казалось, что никаких возражений и альтернативных мнений быть не может. Поэтому действия президента Украины Петра Порошенко, лично прилетевшего в апреле 2018 г. к патриарху Варфоломею и попросившего у него автокефалию, и решение Верховной рады о поддержке этого обращения в Москве были восприняты как грубое вмешательство государства в сугубо церковные дела.

Однако патриарх Варфоломей не просто принял Порошенко и выслушал его – он сделал публичное заявление с обещанием «изучить» этот вопрос. На языке церковной политики это можно интерпретировать так: я изучу этот вопрос и решу его положительно, Украина получит долгожданную автокефалию.

Мотивы Константинополя понятны: с одной стороны, это стремление преодолеть раскол, который возник 30 лет назад и сохраняется до сих пор, а с другой – показать всем (и прежде всего РПЦ и лично патриарху Кириллу), кто в православном мире главный. Что здесь во-первых, а что во-вторых, сказать трудно.

Мы всё еще не знаем содержание томоса, официального документа о провозглашении независимости украинской церкви. Однако очевидно, что аргументы в нем должны быть использованы очень убедительные, так как Московский патриархат уже дал понять, что категорически с ним не согласен и готов оспаривать это решение.

Прежде всего, решения константинопольского патриарха должны строго соответствовать нормам церковного права: у решения должны быть именно твердые канонические, а не политические основания. Поэтому Москве казалось, что задача перед греками стоит невыполнимая. РПЦ была абсолютно уверена, что 300 лет назад константинопольский патриарх официально передал Русской церкви не только полномочия высшей по отношению к Киеву церковной инстанции, но и всю территорию Украины, что делало в глазах Москвы обращение к грекам за автокефалией пустой риторикой украинских политиков.