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Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Церковная арифметика

Как поделить одну патриархию между двумя патриархами

Для Константинополя и Москвы автокефалия Украинской церкви — вопрос не только политики, но и места их предстоятелей в истории
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Давняя дискуссия о предоставлении православной церкви на Украине независимости от Москвы, похоже, приближается к развязке. В минувшие выходные глава Русской православной церкви (самой крупной автокефальной поместной православной церкви) патриарх Кирилл встретился в Стамбуле с главой Константинопольского патриархата (первым среди равных) патриархом Варфоломеем. Официальной темой встречи было разрешение межцерковных вопросов, но по факту главным вопросом стала именно возможность предоставления украинской церкви автокефалии, т. е. статуса самостоятельной, административно независимой поместной церкви, о чем Варфоломея просили Верховная рада Украины и президент Петр Порошенко.

Переговоры глав двух самых влиятельных православных церквей проходили за закрытыми дверями, их итоги не разглашались публично, но в любом случае едва ли речь идет о мгновенном решении. Сразу после встречи патриархов начался Архиерейский собор Константинопольского патриархата, где докладчики обсуждали вопросы предоставления автокефалии. Собор не уполномочен принимать такое решение, но он может рекомендовать принять его Синоду в октябре.

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