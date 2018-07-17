Что мешает РПЦ признать царские останки

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Столетие гибели последнего царя из династии, правившей Россией 300 лет, на государственном уровне почти не отмечено Wikipedia

В ночь с 16 на 17 июля исполнилось 100 лет со дня расстрела императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, их пятерых детей, врача Евгения Боткина, камердинера Алоизия Труппа, повара Ивана Харитонова и горничной Анны Демидовой. Это один из самых трагичных узлов российской истории, который окончательно не распутан до сих пор. Советская власть десятилетиями скрывала и место убийства, и подробности его совершения, останки были найдены только в 1991 г. Два тела – царевича Алексея и великой княжны Марии – нашли еще позже, в 2007г. В 1998 г. тела всех найденных на тот момент членов царской семьи были торжественно захоронены в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петербурге, в 2000 г. император, императрица и их дети были канонизированы как страстотерпцы. Царевич Алексей и княжна Мария так и не похоронены. Обуглившиеся кости мальчика-подростка и юной девушки несколько лет пролежали в коробке в Госархиве России по соседству с черепом Гитлера, а в 2015 г. были переданы на хранение Русской православной церкви (РПЦ). Церковь не признает их подлинность и, соответственно, не может объявить мощами святых, поэтому останки Алексея и Марии спрятаны в одном из московских монастырей.

Столетие гибели последнего царя из династии, правившей Россией 300 лет, на государственном уровне почти не отмечено. Нет ни исторических конференций, ни выставок, никакой официальной программы. Романовы для современной России не актуальны: неудачное царствование и смиренная кончина Николая II никак не могут быть использованы для целей патриотического воспитания, да и расстреляли их чекисты – есть некоторая двусмысленность. Попечение об их памяти полностью отдано РПЦ, а центром памяти стал Екатеринбург. Каждый год здесь проходит гигантский крестный ход от храма, построенного на месте снесенного Ипатьевского дома, где царская семья была убита, до монастыря на Ганиной Яме – в месте, где расстрельная команда первоначально пыталась сжечь тела (и где, как верит значительная часть паствы РПЦ, они были бесследно уничтожены). Это главные сакральные точки на карте постсоветского Екатеринбурга. В 2017 г. в этом крестном ходе участвовали 60 000 человек, включая депутата Наталью Поклонскую, в этом, юбилейном, году шествие возглавил сам патриарх.