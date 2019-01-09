От редакции
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Новый год, старый мусор

Новый год, старый мусор

В 2019 г. мусорные протесты из экологических могут стать экономическими
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Мусорная тема останется существенным раздражителем для общества и поводом для беспокойства властей и в 2019 г. Но если в 2018 г. тематика выступлений была экологической – население выражало недовольство планами построить мусорный полигон или мусоросжигательный завод, то в новом году она может стать экономической – недовольство вызовут высокие тарифы на вывоз мусора.

Первый в 2019 г. мусорный митинг анонсирован в Тюмени, сообщили местные СМИ: 20 января должна пройти акция протеста против повышения на 30% тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. Тюменская область – регион, который формально вполне успешно ведет мусорную реформу, официально она стартовала 1 января 2019 г. Реформа должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки.

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