Что ждет российскую политику в 2019 году

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Максим Стулов / Ведомости

Николай Петров, профессор Высшей школы экономики:

Может произойти усиление силового блока, мы уже увидели фактически победу изоляционистского и силового крыла в определении президентского срока, который не будет содержать никаких реформ Центра стратегических разработок.

На губернаторских выборах можно ждать новых провалов. Сентябрьские выборы 2018 г. показали, что политтехнологическая модель неизвестных никому губернаторов-назначенцев перестает работать. Самое важное, что нет адекватной реакции Кремля на это — нет новой политической, а не политтехнологической модели. Поэтому многое будет зависеть от того, сможет ли Кремль извлечь адекватный урок из осенних выборов уходящего года.

Ужесточение гаек или новая эскалация во внешней политике тоже один из возможных вариантов. Завершился посткрымский синдром, вождистская легитимность Путина перестает работать. Поэтому будут искать поиск из тупика легитимности, а для этого нужно придумать что-то новое.

Дмитрий Бадовский, руководитель фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:

Главным событием этого года, которое повлияло на социальные настроения, является принятие решения о пенсионной реформе, которая реально заработает именно в следующем году. Это событие «намагнитило» и другие негативно воспринимаемые процессы — ожидание роста цен, налогов, отсутствие роста доходов. В следующем году для государства будет важно то, удастся ли реальным запуском нацпроектов и их масштабным финансированием как-то перебить негативные социально-экономические эмоции.