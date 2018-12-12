В России могут ввести штрафы за фейкньюс и оскорбления чиновников

Законопроект угрожает всем, кто что-то пишет в интернете, уверен юрист «Агоры» Евгений Разумный / Ведомости

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму два законопроекта, в которых предлагается ввести наказание за распространение в СМИ и интернете заведомо ложной информации, то есть за фейкньюc. Еще один, третий, законопроект вводит наказание за распространение в интернете неуважительной информации по отношению к представителям власти и государству.

Миллион за фейкньюс

Борьбу с фейкньюс сенаторы и депутат объясняют необходимостью предотвращения угрозы общественному порядку в России. Определение фейковых новостей они предлагают зафиксировать в законах о СМИ и об информации. Это заведомо недостоверная общественно значимая информация, которая была распространена под видом достоверного сообщения. Кроме того, такая информация должна нести угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, прекращения функционирования объектов транспортной или социальной инфраструктуры и «наступления иных тяжких последствий».

За распространение фейкньюс предлагается ввести штрафы в размере 3000-5000 руб. для граждан, 30 000-50 000 руб. для должностных лиц и от 400 000 до 1 млн руб. для юридических, а также конфисковать предмет административного правонарушения, т. е., например, компьютер или смартфон. Кроме того, статья 15 закона об информации, в которую предлагается внести поправки, предусматривает блокировку сайтов и их страниц за распространение экстремистской информации и призывы к массовым беспорядкам. В случае принятия законопроекта блокировать сайты и их страницы можно будет и за фейкньюс. Решение о блокировке будут принимать генеральный прокурор или его заместители, после обращения которых Роскомнадзор незамедлительно должен внести сайт в реестр запрещенной информации и провайдеры обязаны начать ограничивать к нему доступ. У владельца ресурса не будет возможности оспорить решение Генпрокуратуры, он может только удалить спорный контент, и тогда доступ к этому сайту будет восстановлен.

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов считает законопроект вредным, так как он ограничивает свободу слова. По мнению Федотова, с распространением заведомо ложной информации нужно бороться другими методами. «Чтобы люди не верили такой информации, есть здравый смысл, у них должен быть иммунитет к такой информации, который вырабатывается образованием и воспитанием», – полагает Федотов. Он опасается, что под действие закона, если его примут, попадут журналистские расследования, информация об экстрасенсах, сайтах знакомств, все прогнозы, в том числе погоды.

Законопроект угрожает всем, кто что-то пишет в интернете, уверен юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов: «Генпрокурор и его заместители смогут требовать блокировки вне суда любой информации. Широко сформулированные законы о блокировках позволяют применять их по желанию соответствующего госоргана». Власти используют угрозу разорения для запугивания журналистов и СМИ, чтобы они не публиковали общественно значимую информацию, например по поводу ГРУ, антикоррупционные расследования, информацию о нарушениях на выборах, полагает Гайнутдинов. Он считает, что с усилением запроса на цензуру такие законопроекты будут появляться все чаще и под ударом оказываются не только СМИ, но и пользователи социальных сетей и читатели Telegram-каналов. «Беспокоюсь за "Первый канал" и "Россию". Встречаются [телеведущие Дмитрий] Киселев и [Владимир] Соловьев в спецприемнике, а там [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков. Закон ведь можно развернуть в разные стороны», – иронизирует Гайнутдинов.

Чиновников обижать нельзя

Публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме «явное неуважение к государству, его органам власти, обществу, символам власти», Конституции, Бокова, Клишас и Вяткин предлагают приравнять к мелкому хулиганству. Это позволит не только штрафовать граждан на сумму от 1000 до 5000 руб., но и арестовывать провинившихся до 15 суток. «Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — сказано в пояснительной записке.

«Речь идет именно о неприличной форме, а не о неуважении. Неуважение как таковое — это обычные вещи, — пояснил Вяткин свою инициативу в интервью «Говорит Москва». — То есть речь идет совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении. То, что не попадает, например, под действие статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти. — Прим. ГМ)… Те изменения, которые мы предлагаем, там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве, просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в сети. То есть это обращение к неограниченному кругу лиц, выражающее в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным символам».

Госдума рассмотрит законопроекты не раньше января следующего года, сообщили председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников и председатель комитета по информполитике Леонид Левин. По словам Левина, необходимо обсудить законопроекты с экспертами, правозащитными организациями и СМИ, поскольку поправки вызывают большой общественный резонанс.

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