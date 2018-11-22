Верховный суд отклонил иск к мэрии Москвы из-за реконструкции Кунцева

Жители пытались оспорить в суде план реконструкции 47-го и 48-го кварталов района, принятый московским мэром Сергеем Собяниным Андрей Гордеев / Ведомости

Верховный суд России отклонил коллективный иск жителей московского района Кунцево, которые оспаривали план реконструкции двух кварталов, принятый мэрией Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказала Инга Бычкова, одна из собственников квартиры в доме, который планируется снести. По ее словам, истцы не согласны с решением суда и собираются обжаловать его в следующей инстанции – президиуме Верховного суда.

Жители пытались оспорить в суде план реконструкции 47-го и 48-го кварталов района, принятый московским мэром Сергеем Собяниным. Они обратились в Мосгорсуд еще в 2017 г., однако он им отказал. Тогда они обратились с иском в Верховный суд. Согласно этому плану в двух кварталах снесут почти все дома – всего 37 пятиэтажек. Они не участвуют в плане реновации.

Суть жалобы в Верховный суд – у мэрии нет оснований для решения о сносе пятиэтажек. Дома не являются аварийными и не числятся в программах расселения ветхого и аварийного жилья. Среди домов реконструируемых кварталов нет ни одной хрущевки, многие дома представляют жилье индивидуальной планировки, построенное с 1953 по 1967 г. для различных ведомств.

В начале ноября 2018 г. группа ПИК, которую мэрия выбрала застройщиком двух кварталов в Кунцеве, начала подготовительные работы для строительства 26-этажного дома. Это вызвало протесты некоторых жителей. Одних возмутило то, что стройка расположена в сквере вплотную к жилым домам, другие не согласны с самим планом реконструкции микрорайона. Группа активистов разбила палаточный лагерь на месте предполагаемой стройки. Через неделю их разогнала полиция. По данным «ОВД-инфо», было задержано более 10 человек. ПИК решила приостановить строительство этого дома до решения Верховного суда. Территорию оградили забором и на ней дежурит охрана, а также полиция.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркивал, что у ПИК есть все необходимые градостроительные документы. По его словам, протесты местных жителей «направлены на привлечение внимания и раздувание политических вопросов».

Расстояние от жилых домов до котлована соответствует требованиям безопасности, проект строительства прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение, отмечала представитель ПИК. По ее словам, большинство жителей приветствуют реконструкцию и ждут переселения в новое комфортное жилье. От дополнительных комментариев после решения суда представитель компании отказался. «Ведомостям» не удалось связаться с представителем мэрии.

Бычкова отмечает, что переселяться готовы всего около 20–25% жителей двух кварталов, еще 20% равнодушны, остальные – против. Один из активистов – Иван Рожков создал петицию на Change.org «Спасем малоэтажные дома 47-го и 48-го кварталов Кунцева». На момент написания материала ее подписали 59 039 человек. По словам Бычковой, в программу переселения попадает около 6000 жителей.

В подготовке материала участвовал Антон Филатов

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