Верховный суд отклонил иск к мэрии Москвы из-за реконструкции Кунцева

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Жители пытались оспорить в суде план реконструкции 47-го и 48-го кварталов района, принятый московским мэром Сергеем Собяниным
Андрей Гордеев / Ведомости
Верховный суд России отклонил коллективный иск жителей московского района Кунцево, которые оспаривали план реконструкции двух кварталов, принятый мэрией Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказала Инга Бычкова, одна из собственников квартиры в доме, который планируется снести. По ее словам, истцы не согласны с решением суда и собираются обжаловать его в следующей инстанции – президиуме Верховного суда.
Жители пытались оспорить в суде план реконструкции 47-го и 48-го кварталов района, принятый московским мэром Сергеем Собяниным. Они обратились в Мосгорсуд еще в 2017 г., однако он им отказал. Тогда они обратились с иском в Верховный суд. Согласно этому плану в двух кварталах снесут почти все дома – всего 37 пятиэтажек. Они не участвуют в плане реновации.
Суть жалобы в Верховный суд – у мэрии нет оснований для решения о сносе пятиэтажек. Дома не являются аварийными и не числятся в программах расселения ветхого и аварийного жилья. Среди домов реконструируемых кварталов нет ни одной хрущевки, многие дома представляют жилье индивидуальной планировки, построенное с 1953 по 1967 г. для различных ведомств.
В начале ноября 2018 г. группа ПИК, которую мэрия выбрала застройщиком двух кварталов в Кунцеве, начала подготовительные работы для строительства 26-этажного дома. Это вызвало протесты некоторых жителей. Одних возмутило то, что стройка расположена в сквере вплотную к жилым домам, другие не согласны с самим планом реконструкции микрорайона. Группа активистов разбила палаточный лагерь на месте предполагаемой стройки. Через неделю их разогнала полиция. По данным «ОВД-инфо», было задержано более 10 человек. ПИК решила приостановить строительство этого дома до решения Верховного суда. Территорию оградили забором и на ней дежурит охрана, а также полиция.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркивал, что у ПИК есть все необходимые градостроительные документы. По его словам, протесты местных жителей «направлены на привлечение внимания и раздувание политических вопросов».
Расстояние от жилых домов до котлована соответствует требованиям безопасности, проект строительства прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение, отмечала представитель ПИК. По ее словам, большинство жителей приветствуют реконструкцию и ждут переселения в новое комфортное жилье. От дополнительных комментариев после решения суда представитель компании отказался. «Ведомостям» не удалось связаться с представителем мэрии.
Бычкова отмечает, что переселяться готовы всего около 20–25% жителей двух кварталов, еще 20% равнодушны, остальные – против. Один из активистов – Иван Рожков создал петицию на Change.org «Спасем малоэтажные дома 47-го и 48-го кварталов Кунцева». На момент написания материала ее подписали 59 039 человек. По словам Бычковой, в программу переселения попадает около 6000 жителей.
В подготовке материала участвовал Антон Филатов
Москвичи против ПИК и мэрии города. Что происходит в Кунцеве
Андрей Гордеев / Ведомости
В начале ноября 2018 г. жители московского района Кунцево обнаружили, что в сквере на улице Ивана Франко компания ПИК начала подготовительные работы для строительства 26-этажного дома. На информационном стенде указано, что строящийся дом предназначен для переселения жителей из сносимого пятиэтажного жилья. Однако не все жители хотят переезжать. Активисты начали круглосуточно дежурить в сквере, чтобы помешать строительству
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Максим Григорьев / ТАСС
Их дежурство продлилось недолго. Через неделю к месту строительства пришла полиция
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Максим Григорьев / ТАСС
По данным «ОВД-инфо», 18 ноября в Кунцеве задержали восемь человек, на следующий день – еще четверых. Среди них были бывший глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин и муниципальный депутат Вадим Сокуренко
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Андрей Гордеев / Ведомости
Тогда же палаточный лагерь активистов снесла полиция, рассказывает местный житель Дмитрий Симончик. По его словам, активисты готовы выйти снова и намерены приложить все усилия, чтобы «сделать эту стройку как можно более дорогой»
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Андрей Гордеев / Ведомости
ПИК - крупнейший в России застройщик. Компания еще в 2017 г. была выбрана мэрией Москвы как застройщик 47-го и 48-го кварталов района. Соответствующее распоряжение тогда подписал мэр Сергей Собянин, и снос пятиэтажек этой части Кунцева отношения к программе реновации формально не имеет. По плану, в двух кварталах снесут почти все дома – 37 пятиэтажек
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Андрей Гордеев / Ведомости
Активисты из числа жителей Кунцева пытаются оспорить постановление московского правительства. В 2017 г. они подали иск в Мосгорсуд, но им отказали. Тогда они обратились в Верховный суд, который должен рассмотреть иск в ноябре 2018 г.
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Андрей Гордеев / Ведомости
От решения Верховного суда зависит многое. Пока ПИК решила приостановить строительство. Это место ограждено забором, там дежурит охрана, а рядом и полиция. Корреспондент «Ведомостей» насчитала шесть сотрудников охраны и три полицейских автомобиля
7/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркивал, что у ПИК есть все градостроительные документы. «Митинги, которые там проводятся, направлены на привлечение внимания и раздувание политических вопросов», – говорил чиновник (цитата по «Интерфаксу»)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Пятиэтажки, которые собирается снести мэрия, были построены в 1950-х гг. для различных ведомств. В домах индивидуальная планировка, потолки больше трех метров. «Разве мы похожи на тех, кого надо расселять?» – возмущается жительница Диана Агузарова, показывая свою квартиру (на фото)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Житель другого дома – на улице Екатерины Будановой – Андрей Марков призывает власти Москвы уважать частную собственность. «Это наша земля и наши бабки!» – категоричен он
10/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Самые активные жители основали даже региональную общественную организацию «Наша земля». Она представляет интересы собственников в различных инстанциях, в том числе и судах
11/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Представитель «Нашей земли» Инга Бычкова признает, что не все жители против стройки. Готовы переехать около 20-25%, еще 20% равнодушны, а против переезда больше половины собственников квартир
12/18
Андрей Гордеев / Ведомости
У представителя ПИК другие данные. По ее словам, большинство жителей приветствует реконструкцию и ждет переселения в новое комфортное жилье
13/18
Андрей Гордеев / Ведомости
У места, где ПИК должна построить первый дом, активисты поставили камеры, что позволяет им постоянно быть в курсе происходящего
14/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На деревьях, которые растут на месте будущего строительства, развешаны фотографии квартир и иконы
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Жители недовольны не только мэрией и действиями ПИК, но и «Единой России». На входе в ее приемную висит фотография главы муниципального округа Кунцево Василия Кудряшова с надписью «надоел»
16/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Масштабные планы реконструкции Кунцева были приняты еще при прошлом мэре – Юрии Лужкове. Однако он не успел реализовать задуманное до увольнения в 2010 г., новые московские власти с принятием нового документа о реконструкции района не спешили
17/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Район Кунцево расположен в Западном административном округе, который является одним из самых экологически чистых в Москве