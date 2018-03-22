Когда конкуренция силовиков полезна для общества

Внутривидовая борьба СКР и ФСБ дает шанс на серьезное расследование случаев пыток и издевательств со стороны сотрудников спецслужб

Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Конкуренция против пыток

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Конкуренция между силовиками, порождая внутривидовые войны, оставляет обществу шанс на серьезное расследование вопиющих случаев пыток и издевательств над обвиняемыми по сомнительным делам.

Как сообщила в среду «Фонтанка.ру», опрошенные Следственным комитетом сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти подтвердили применение шокеров против Виктора Филинкова, которому предъявлено обвинение по «делу анархистов» в попытке госпереворота. Филинков 25 января написал заявление о пытках при задержании. Сотрудники ФСБ отрицают факт пыток и утверждают, что вынуждены были применить шокеры из-за сопротивления задержанного при попытке к бегству.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}