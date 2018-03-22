Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Конкуренция против пыток
Когда конкуренция силовиков полезна для общества
Внутривидовая борьба СКР и ФСБ дает шанс на серьезное расследование случаев пыток и издевательств со стороны сотрудников спецслужб
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Конкуренция между силовиками, порождая внутривидовые войны, оставляет обществу шанс на серьезное расследование вопиющих случаев пыток и издевательств над обвиняемыми по сомнительным делам.
Как сообщила в среду «Фонтанка.ру», опрошенные Следственным комитетом сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти подтвердили применение шокеров против Виктора Филинкова, которому предъявлено обвинение по «делу анархистов» в попытке госпереворота. Филинков 25 января написал заявление о пытках при задержании. Сотрудники ФСБ отрицают факт пыток и утверждают, что вынуждены были применить шокеры из-за сопротивления задержанного при попытке к бегству.
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