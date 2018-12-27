Итоги-2018. Почему россияне разлюбили власть

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Проявившаяся на выборах горячая любовь россиян к президенту не помешала сильному охлаждению отношений между обществом и властью в целом Максим Стулов / Ведомости

Главным внутриполитическим событием 2018 г. в России стал неожиданный перелом в общественных настроениях – настолько резкий, что эксперты заговорили о новой политической реальности. В отличие от 2011 г., когда главной темой протестов стала защита избирательных прав, на этот раз разлом в отношениях между обществом и властью произошел сразу по нескольким направлениям.

Непредсказуемые выборы

Наиболее зримо эти изменения снова проявились на выборах: россияне вдруг поверили, что могут на что-то повлиять, просто голосуя так, как считают нужным.