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Путин назвал главные события 2018 года в России

Президент Владимир Путин назвал самыми значимыми событиями года для страны введение в строй Крымского моста и чемпионат мира по футболу, прошедший в 11 городах России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Соревнования, по мнению президента, «прошли блестяще».

Уходящий год «был особенным и для всех, вероятно, разным», добавил Путин. Он также поблагодарил военных за их профессионализм «при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом», а также муниципальные власти, учителей, врачей, бизнесменов за усилия, которые они приложили для развития страны. С таким заявлением Путин выступил перед открытием торжественного вечера по случаю встречи Нового года в Большом театре.

В ходе большой пресс-конференции 20 декабря президент говорил, что считает главными в 2018 г. два события. «Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу, это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось», — отмечал Путин.

Кто пришел на новогодний прием к Путину в Большой театр