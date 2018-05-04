В России может появиться новый налог

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Стимулировать самозанятых обеляться чиновники хотят с помощью низких налогов и удобных сервисов Виталий Белоусов / ТАСС

Российские власти не первый год пытаются найти способ вывести из тени людей, работающих на самих себя. Очередная попытка – создать для них особый налоговый режим. Это будет налог в 3 или 6% от профессионального дохода, который можно платить через мобильное приложение и без всякой отчетности, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

Воспользоваться новым режимом смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Для этого им нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям – 6%, рассказал Трунин. Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы. Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн руб. и предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется, а те, кто уже сделал это, должны будут выбрать между новым режимом и, например, патентом или упрощенной системой налогообложения.

Минфин планирует закончить подготовку проекта в мае, а саму систему запустить с 2019 г. сначала в виде пилота в отдельных регионах. Закрепить правовой статус самозанятых поручал президент Владимир Путин.