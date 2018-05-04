Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4560 от 04.05.2018 под заголовком: Налоги скачают в бюджет

В России может появиться новый налог

Минфин предлагает самозанятым платить от 3 до 6% с дохода
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российские власти не первый год пытаются найти способ вывести из тени людей, работающих на самих себя. Очередная попытка – создать для них особый налоговый режим. Это будет налог в 3 или 6% от профессионального дохода, который можно платить через мобильное приложение и без всякой отчетности, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

Воспользоваться новым режимом смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Для этого им нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям – 6%, рассказал Трунин. Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы. Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн руб. и предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется, а те, кто уже сделал это, должны будут выбрать между новым режимом и, например, патентом или упрощенной системой налогообложения.

Минфин планирует закончить подготовку проекта в мае, а саму систему запустить с 2019 г. сначала в виде пилота в отдельных регионах. Закрепить правовой статус самозанятых поручал президент Владимир Путин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике