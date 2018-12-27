Итоги-2018. Год войны и футбола

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













2018 год начался фактически в марте, когда президентские выборы завершили большой избирательный цикл. Однако спокойствия и удовлетворения они не принесли: оставшиеся девять месяцев прошли во многом под знаком разочарования, раздражения и страха. Власть быстро растратила капитал доверия, перейдя от предвыборных пряников к поствыборным кнутам. В ответ общество, еще не вполне ощутив, но уже представив себе последствия, затаило обиду на несправедливое с собой обхождение – и, похоже, надолго. Ждать новых праздников от жизни после чемпионата мира по футболу не приходится – куда реальнее угроза если не войны, то тотального ожесточения и укрепления стен осажденной крепости. Разгребать последствия политики нарочитой агрессивности и показной демонстрации силы придется еще не один год.

2018 год начался как успешный для власти – но по итогам оказался скорее проигрышным. Беспартийный самовыдвиженец Владимир Путин предсказуемо легко обошел дежурных «соперников» и получил на своих формально последних президентских выборах впечатляющие 77% голосов. Его предвыборная программа, обнародованная в послании Федеральному собранию накануне выборов, рисовала комфортную, сытую и технологически прорывную Россию будущего, за которую, надо думать, и проголосовало большинство. Но выборный капитал доверия президент разменял на поддержку пенсионной реформы, предъявленной обществу как факт, без предварительного обсуждения (и это была не единственная неприятная новость – был анонсирован и рост НДС). Рейтинги президента упали сильно и резко и обратно не отросли: сейчас, спустя полгода, за Путина готовы проголосовать всего 46% опрошенных ФОМом. В лидеры рейтингов доверия, опередив президента, вышли люди в погонах. Разочарование в руководителях страны вышло Кремлю боком и на региональных выборах, когда даже личное благословение президента не спасло кандидатов Кремля от поражения в четырех регионах. Выбравшие себе не понравившихся Москве губернаторов люди увидели в протестном голосовании возможность показать столице зубы – и показали их. В будущем, возможно, Москве придется иметь дело все с новыми и новыми «зубами» – но ресурсы Кремля на покупку лояльности раздраженных регионов не бесконечны.