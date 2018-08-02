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Ученого из ЦНИИмаша обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) – головного института «Роскосмоса» – Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации бельгийскому институту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката ученого Евгения Смирнова.

«Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики», – сказал адвокат. О каких именно разработках идет речь, он не уточнил. По версии следствия, Кудрявцев передавал секретные материалы по электронной почте, рассказал Смирнов ранее «Интерфаксу».

По словам юриста, Кудрявцев более 20 лет не работал с секретными данными. «Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е», – заявил Смирнов.

В четверг Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест 74-летнего ученого. На заседании суда Кудрявцев заявил, что вину не признает и отказывается давать показания. По словам адвоката, он не понимает, в чем его обвиняют. Суд оставил Кудрявцева в СИЗО.

Об аресте ученого стало известно 22 июля. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, который встретился с Кудрявцевым в СИЗО «Лефортово», сотрудник ЦНИИмаша обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ). Следствие не комментирует дело, поскольку его материалы засекречены.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь может идти об утечке наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». О других задержанных по делу не сообщалось.