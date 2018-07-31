Как аресты ученых влияют на развитие науки

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Аресты обвиненных в государственной измене и шпионаже за передачу иностранцам данных, которые спецслужбы считают секретными, могут быть вызваны новой волной шпиономании. Эти аресты способны помешать международному сотрудничеству в научной сфере, крайне необходимому для развития отечественной науки и модернизации российских технологий.

В последние недели несколько человек оказались под стражей по подозрению в измене государству и шпионаже. В июне Лефортовский суд арестовал Виктора Прозорова и Андрея Жукова. Дела, как это обычно бывает с подобной категорией, засекречены. Но, вероятно, второе вызвано излишним интересом Жукова к вопросам формирования и расформирования воинских частей и проведению учений, которые он часто задавал на военно-исторических форумах.