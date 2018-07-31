Как аресты ученых влияют на развитие науки
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Аресты обвиненных в государственной измене и шпионаже за передачу иностранцам данных, которые спецслужбы считают секретными, могут быть вызваны новой волной шпиономании. Эти аресты способны помешать международному сотрудничеству в научной сфере, крайне необходимому для развития отечественной науки и модернизации российских технологий.
В последние недели несколько человек оказались под стражей по подозрению в измене государству и шпионаже. В июне Лефортовский суд арестовал Виктора Прозорова и Андрея Жукова. Дела, как это обычно бывает с подобной категорией, засекречены. Но, вероятно, второе вызвано излишним интересом Жукова к вопросам формирования и расформирования воинских частей и проведению учений, которые он часто задавал на военно-исторических форумах.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}