Итоги 2018 года. Почему пенсионная реформа в России не закончилась

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Еще одна обещанная выгода от реформы – решение проблемы дефицита кадров на рынке труда Максим Стулов / Ведомости

В 2018 г. российские власти нарушили многолетнее табу на повышение пенсионного возраста. Откладываемое годами решение было одобрено спустя несколько месяцев после выборов президента. И хотя последствия реформы еще долго будут сказываться на отношении людей к власти, не ясно, позволит ли жертва в виде поддержки электората решить проблемы пенсионной системы.

В начале 2018 г. россияне старше трудоспособного возраста составляли чуть больше четверти населения. На выплату страховых пенсий в 2017 г. Пенсионный фонд (ПФР) потратил 6,4 трлн руб. при доходах в 8,3 трлн руб., из которых 11,3% приходится на пенсионный трансферт из федерального бюджета. С годами выполнять обязательства бюджету было бы все сложнее. К 2035 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин вырастет с 67,5 года в 2017 г. до 73,3, а женщин – с 77,6 до 80,8. Повышение возраста до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам по полгода в год с 2019 г., а повышение также требований к трудовому стажу позволило бы сократить трансферт ПФР на 0,9% ВВП к 2024 г., оценивал ЦСР. Такой вариант реформы Минфин и предложил президенту.