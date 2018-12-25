Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Андрей Гордеев / Ведомости

Презентацию и публичное обсуждение новой пенсионной накопительной системы – индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста, рассказал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Вопрос с ИПК тоже подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Надеемся, что сейчас страсти улягутся, ситуация сейчас определилась, мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально правительством сформулированы», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

План запустить ИПК в 2020 г. реалистичен, подчеркнул министр. «Мне кажется, что чем быстрее мы войдем в эту систему, тем это будет лучше. Ведь это практически добровольная система, и первый год вхождения никак не сказывается на участниках, желающих вступить в эту систему, ноль отчислений от зарплат», – констатировал он.

Решение, когда именно вносить законопроект об ИПК, правительство пока не приняло, рассказал Силуанов. Но Минфин «на низком старте и готов в любой момент внести [документ] к обсуждению», добавил он.

По словам министра, ИПК не затрагивает интересы пенсионеров, он касается работающих россиян. В том варианте, который разработал кабмин, предполагается, что деньги граждан «никуда не будут централизоваться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости, это деньги, которые могут наследоваться», отметил он. «Эти деньги будут работать на тех же граждан, которые их накопили. Это учет, контроль за ними и, главное, сохранность», – подчеркнул первый вице-премьер.

О том, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на предложение повысить пенсионный возраст, рассказывали в сентябре источники «Интерфакса» и подтверждали источники «Ведомостей». Изначально Минфин рассчитывал запустить систему в 2019 г.

Система ИПК призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник – по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. При этом работник может сам определить размер взноса, в частности сохранить его нулевым. Накопления будут принадлежать не государству, как это предусмотрено законом сейчас, а человеку.