Власти отложили обсуждение реформы накопительной пенсии
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Публичное обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) отложено из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста. Об этом в среду сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника и подтвердили «Ведомостям» человек, принимавший участие в обсуждении реформы, человек, близкий к Центробанку, и два топ-менеджера НПФ. Сам законопроект уже готов, его писал Минфин, говорят двое из них, и участники рынка ждали, что концепция будет представлена в августе. Теперь ее публикация откладывается. Но на срок реформы это может и не повлиять.
«ИПК сейчас не откладывается, а задерживается, как он задерживается последние два года. Задерживается он потому, что мы хотим выйти с законом, который будет давать ответы уже на все вопросы, в том числе на вопрос о правильном регулировании полномочий центрального оператора», – пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев (его слова по «Интерфаксу»).
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