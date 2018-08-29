От редакции
Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: За вашу и нашу пенсию

Почему Путин не решил пенсионную проблему

Президентские поправки — это симптоматическое лечение, а не радикальная коррекция
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Дискуссия о повышении пенсионного возраста, толком и не начавшаяся, закрыта: Владимир Путин прервал молчание и в телеобращении к народу поддержал идею правительства безотлагательно повысить пенсионный возраст – но с рядом поправок, поблажек и уточнений. Они должны продемонстрировать его заботу о гражданах и глубокую погруженность в проблему – и в этом смысле выглядят эффектно. Но в сухом остатке это скорее тактический откат к заранее подготовленным позициям, который не решает стратегических проблем пенсионной системы: реформой в полном смысле слова проект так и не стал.

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