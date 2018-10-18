Бизнес / Промышленность

Москва сама займется утилизацией мусора

На вывоз почти 10 млн тонн в Архангельскую область она потратит более 10 млрд рублей
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Правительство Москвы и администрация Архангельской области объявили о планах создания экотехнопарка «Шиес». Речь идет о системе переработки и утилизации мусора, который образуется в Москве. Для этого будет сформирован экокластер на территории Люберецких очистных сооружений, где мусор будет перерабатываться, а остальные отходы будут захораниваться в Ленском районе Архангельской области. Планируется, что Москва будет вывозить ежегодно порядка 500 000 т брикетированного груза в течение 20 лет, говорится в презентации проекта («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться).

«Для нас очень важно, что это проект, который [с одной стороны] создает инвестиционные условия для региона, а с другой — мы вместе с Москвой будем осваивать самые передовые технологии утилизации и для отходов, которые производятся в регионе», — сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Я не допущу формирования новых свалок в Архангельской области. Это будут современные комплексы утилизации и переработки отходов», — подчеркнул Орлов.

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