«Стрессовых ситуаций с мусором будет еще много»

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История успеха Андрея Шипелова одновременно парадоксальна и показательна для современной России Евгений Разумный / Ведомости

История успеха Андрея Шипелова одновременно парадоксальна и показательна для современной России. Еще несколько лет назад про этого уроженца г. Заволжье мало кто слышал, а сегодня 38-летний бизнесмен – совладелец двух крупнейших инфраструктурных проектов: оператора в сфере обращения отходов «РТ-инвест» (в партнерстве с госкорпорацией «Ростех») и «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), управляющей системой взимания платы с грузовиков «Платон» (в партнерстве с Игорем Ротенбергом).

Шипелова часто называют «человеком без биографии», и после разговора с «Ведомостями» подробностей о первых годах карьеры бизнесмена больше не стало. В Заволжье есть моторный завод, и первый бизнес Шипелова, по его словам, был связан с торговлей запчастями и обменом их на продукты питания. Свой первый 1 млн руб. Шипелов заработал в 1999 г., в 19 лет. Тогда его бизнес-партнерами были «те, с кем мы вместе учились, занимались вместе спортом». «Вам ничего не скажут имена этих людей», – добавляет Шипелов. Затем он занялся торговлей нефтепродуктами и в 25 лет перебрался в Москву. Оборот бизнеса составлял около 3 млрд руб. в год с доходностью 15–18%.

Тогда же Шипелов женился на дочери нижегородского депутата Вадима Агафонова, бизнес которого – вывоз и переработка мусора в ПФО. Шипелов опровергает, что его успехи в бизнесе связаны с тестем: «Познакомились через несколько месяцев после нашего знакомства с Катей [Агафоновой]».

АО «РТ­-инвест» Инвестиционная компания

Акционеры: 25,01% – ГК «Ростех», 39,99% – С. В. Скворцов, 35% – ООО «Царицын капитал». Финансовые показатели

(2017 г., данные компании): выручка – 12 млрд руб., чистая прибыль – 3,44 млрд руб.

Создана в 2012 г. при участии государственной корпорации «Рос­ тех» для осуществления прямых инвестиций в секторах передо­вых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транс­ портной телематики и производ­ства строительных материалов. Работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами.

В 2008 г. Шипелов сменил торговлю нефтепродуктами на... венчурный бизнес: стал директором по развитию Российской венчурной компании (РВК). Первая команда РВК проработала три года и была заменена после того, как инициатор создания венчурной компании Герман Греф ушел из правительства. После Шипелов стал советником по экономике (на общественных началах) губернатора Волгоградской области Анатолия Бровко. И познакомился в Волгограде с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. После этого бизнес Шипелова вышел на другой уровень.

– Почему вы решили заняться переработкой мусора?

– Я всегда на эту отрасль смотрел внимательно, первые шаги были сделаны еще в Нижнем Новгороде – у нас работала компания-перевозчик. Мы ее создавали с Вадимом Агафоновым, муниципальный депутат имеет право заниматься бизнесом. Позднее я познакомился с «Ростехом» и решил полностью сосредоточиться на «РТ-инвесте», Вадим из бизнеса вышел.

– Как познакомились с Сергеем Чемезовым?

– Первое знакомство произошло в Волгограде, когда я был советником губернатора. «Ростех» тогда управлял волгоградским «Химпромом». Я участвовал в обсуждении того, как создать рыночные механизмы в системе утилизации отходов. В 2011 г. я предложил «Ростеху» создать компанию «РТ-инвест». Сначала я владел ею напрямую через фирму «Царицын капитал». Основными секторами для инвестиций определили транспортную телематику, медицинское оборудование, комплексную систему переработки коммунальных отходов. Потом месяцев восемь походил по кабинетам «Ростеха», обосновывая концепцию развития компании. Ключевые параметры стратегии заключались в том, что «Ростех» помогает созданию технологических бизнесов, а бизнес, который создает «РТ-инвест», повышает загрузку оборонных предприятий гражданской продукцией и создает новые компетенции. Только после этого «Ростех» купил 25% акций компании. Уставный капитал компании – 163 млн руб.

Примерно тогда же, в 2013 г., мы купили компанию «Чистый город» (ПЖКХ) в Казани – это была компания полного цикла: сама собирала, вывозила отходы и затем их перерабатывала. Тогда мы планировали объединиться с одной из нижегородских компаний, но сделка сорвалась – мы не договорились по цене. Потом мы стали работать в Москве – в 2014 г. наша компания «Спецтранс» выиграла тендер на сбор и утилизацию отходов на северо-западе Москвы.

Первый технологический проект Первым своим технологическим проектом Шипелов называет оборудование по обработке древесины: «Мы пытались делать штучный элитный паркет из топляка – из деревьев, затопленных много лет назад в воде, ведь город стоит на Волге. Это очень дорогая древесина, если ее правильно обрабатывать. На обычных станках ее обрабатывать нельзя, потому что прочность у нее сумасшедшая». Для этого требовалось специализированное оборудование. Потратив $100, можно было с учетом экспортной позиции заработать $800. Хотя оборот был невелик – условно могли отгружать одну фуру в год, говорит Шипелов.

– На тот момент ведь не было правил? Свалил мусор где-то на полигоне – и все. Вы разрабатывали их совместно с властями?

– Почему? Вот в Казани всегда было организовано все очень правильно, я думаю, что Казань – это первый город, который сделал автоматическую сортировку. Мы и покупали компанию, потому что она была прогрессивной и имела хорошо организованный бизнес. Приобретя эту компетенцию, мы планировали развивать ее на других территориях.

– Вы внедрили в Казани раздельный сбор мусора?

– Нет, законодательство должно позволять это делать. Законы писались с 2013 г., и вот только-только этот процесс завершен. Это одна из самых сложных реформ, у каждого свой подход, в Казани, например, мэр очень чутко всегда относился к социальным сферам, там всегда это было организовано очень четко. Например, если строится полигон, то с геомембраной, геоподосновой, что позволяет минимизировать влияние на окружающую среду, обязательно очистные сооружения для очистки фильтрата и сточных вод, всегда освещение, охрана.

– Вы рассказывали, что под Универсиаду в Казани установили раздельные бачки для сбора мусора, но люди все равно выбрасывали его как попало.

– Тему обращения с отходами нужно комплексно развивать. Сейчас проблема обострилась, даже президент во всех своих выступлениях говорит, что к отходам надо относиться внимательно. То, что случилось в Волоколамске, происходит и локально; просто чем крупнее город, тем острее это чувствуется.

– По-вашему, митинги, которые были в Московской области, можно было предупредить? В чем была ошибка властей?