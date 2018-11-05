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Как правительство будет регулировать цены на бензин Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы не переходим к ручному управлению» топливным рынком, соглашение с нефтяниками о фиксации оптовых цен – вынужденная мера, говорил вице-премьер Дмитрий Козак в среду после совещания в правительстве. «Ведомости» выяснили подробности этого соглашения: правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями установить предельные цены на топливо для каждого региона, связало нефтяников круговой порукой и пообещало им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен. Договоренности зафиксированы в протоколе совещания у Козака, с которым ознакомились «Ведомости»; его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Торговля по указке

Заключить соглашения нефтяники и чиновники должны до 7 ноября – они будут зафиксированы постановлением правительства в ближайшее время, говорится в протоколе. Проект постановления разрабатывают Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), он должен был поступить в правительство 1 ноября.

Действовать соглашения будут до 31 марта 2019 г. В них нефтяники пообещают продавать на оптовом рынке бензин и дизельное топливо не дороже, чем решено на совещании. Прейскурант со средними оптовыми ценами на нефтепродукты для каждого федерального округа и каждого региона прилагается к протоколу. Средняя цена Аи-92 по России до января 2019 г. не должна превысить 53 501 руб. за 1 т, Аи-95 – 56 649 руб., дизельного топлива – 51 201 руб.. Это означает, что 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86, 42,77 и 43,11 руб. соответственно. Исходя из средних цен на заправках, которые публикует «Интерфакс» по данным ЦДУ ТЭК, средняя маржа АЗС в России в октябре с 1 л Аи-92 составит 2,86 руб., для Аи-95 – 3,06 руб., для дизельного топлива – 2,36 руб.

В январе 2019 г. нефтяникам разрешено будет поднять цены не более чем на 1,7% – в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Затем они смогут повышать цены только на инфляцию согласно официальному прогнозу – 4,3%. Нефтяники обязуются полностью удовлетворять спрос независимых АЗС на топливо и поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% добываемой нефти.

Участники соглашения – все вертикально-интегрированные нефтяные компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг» и т. д. Если хотя бы одна из компаний уклонится от подписания соглашения с правительством или нарушит его, то пострадают все. Минэнерго и ФАС должны внести предложения по «системным мерам для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов», говорится в протоколе. Ранее премьер Дмитрий Медведев грозил рынку пошлиной на экспорт нефти и нефтепродуктов. «Создается ситуация, при которой нефтяные компании отвечают друг за друга», – комментирует федеральный чиновник.

«Правительство совместно с нефтяными компаниями выработало ряд специальных мер, направленных на стабилизацию топливного рынка до вступления в силу закона о завершении налогового маневра», – комментирует представитель Козака. Правительство вынуждено действовать в первую очередь в интересах потребителей на внутреннем рынке, продолжает он. Представитель Минэнерго от комментариев отказался.