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Почему Россия снова перешла на ручное регулирование цен на бензин

Все лето АЗС не повышают цены на топливо, но вряд ли смогут сдерживать их и осенью
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По данным Global Petrol Prices, средняя цена бензина по всему миру на 20 августа составляла $1,17 (79,3 руб. по курсу ЦБ) за 1 л. В России он стоит $0,67 (45,4 руб.). При этом страна относится к государствам с самой низкой стоимостью топлива, занимая 22-е место из 165 в рейтинге. Самый дешевый бензин – в Венесуэле: меньше 1 руб. ($0,01) за 1 л, самый дорогой – в Гонконге: почти 146 руб. ($2,15) за 1 л.

Разница существенная. Составители рейтинга объясняют это тем, что, как правило, в богатых странах цены на бензин выше, а в бедных странах и странах – производителях и экспортерах нефти – значительно ниже. Исключение – США, экономически развитая страна с низкими ценами на бензин ($0,83, или 59,2 руб., за 1 л). «Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями на бензин», – указывают эксперты.

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