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Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Вещь недели Канистра бензина

Как принудить нефтяников к альтруизму

Введение заградительной экспортной пошлины не может сдерживать цены на АЗС бесконечно
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Российский топливный рынок стоит на пороге очередного кризиса. Нефтяные компании уверены, что литр топлива в России должен уже сейчас стоить на 4–5 руб. дороже. Они все лето не повышали цены. Это обещание, которое нефтяники дали правительству в обмен на снижение акцизов на нефтепродукты. Как долго надо сдерживать цены, никто не сказал, но АЗС больше не хотят этого делать.

С января 2019 г. вырастут НДС и акцизы на топливо, а нефтяники, как правило, заранее готовятся к их повышению, плавно увеличивая цены на нефтепродукты (65% цены каждого литра – это налоги, по оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В то же время растут оптовые цены (плюс 10% в сентябре) из-за привлекательности экспорта топлива и традиционных осенних ремонтов на заводах.

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