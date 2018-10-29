Чиновники придумали, как сдержать рост цен на бензин

Правительство отмерило нефтяникам допустимый рост цен на бензин (на фото премьер-министр Дмитрий Медведев) Yuri KADOBNOV / AFP

Бензин продолжает дорожать и принятые правительством меры не могут остановить роста цен, признал в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минэнерго провести совещания с нефтяными компаниями, и если ситуация не изменится, то правительство готово ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Это может быть сделано уже на следующей неделе, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Право правительства ввести заградительную пошлину на топливо было закреплено в законодательстве летом, чтобы не допустить роста цен. Но оно касается только нефтепродуктов, отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Чтобы ввести повышенную пошлину и на нефть, потребуются поправки в закон «О таможенном тарифе». Заградительная пошлина на топливо не так страшна для нефтяников, как на нефть, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: это приведет к снижению стоимости сырья для НПЗ и росту их прибыли, но снизится рентабельность добычи. «Нынешнее заявление Медведева нагоняет панику. Все нефтяники сейчас работают в тесном контакте с правительством, все обговаривают», – говорит сотрудник одной из нефтяных компаний.

Цены на российских АЗС не росли все лето. Это результат договоренностей нефтяников с властью: правительство снизило им акцизы, а те в свою очередь сдерживали цены. АЗС, не принадлежащие нефтяным компаниям, таких обещаний не давали. В течение всего 2018 года маржа переработки большинства НПЗ была отрицательной, говорит старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин. Но осенью нефтяные компании начали повышать оптовые цены: в сентябре они выросли на 10%, по данным Росстата. Сейчас 1 л топлива должен стоить на 4–5 руб. больше, говорит сотрудник нефтяной компании, участвовавший в совещании у Козака 24 октября (такая же информация и у РБК). По оценке Российского топливного союза (РТС, объединяет независимые АЗС), повышение с нового года акцизов и НДС может привести к увеличению оптовой цены 1 л бензина на 4,4 руб.

В 2017 г., по данным Минэнерго, в России было произведено 39,3 млн т бензина и 76,8 млн т дизтоплива, а экспортировано соответственно 10,4 и 57%. Сейчас стоит задача увеличить поставки на внутренний рынок, только так можно не допустить роста оптовых цен, рассуждает президент РТС Евгений Аркуша: нефтяные компании должны сделать это добровольно, иначе от заградительной пошлины пострадает нефтепереработка. «Мы против заградительной пошлины, – говорит сотрудник одной из нефтяных компаний. – Лучше сдерживать цены на топливо, но продолжать экспортировать».

Кроме того, правительство может ввести лицензирование экспорта топлива, рассказывали ранее «Ведомостям» люди, близкие к участникам совещания у Козака. Лицензия будет выдаваться при условии, что нефтяники будут поставлять на внутренний рынок определенную часть топлива. Минфин считает эту идею одной из наиболее эффективных мер стабилизации ситуации на рынке топлива, говорил ранее директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

Правительство рассчитывает еще и на альтруизм бизнеса. Нефтяники должны «проявить альтруизм» и продавать компаниям, которые им не принадлежат, нефтепродукты по тем же ценам, что и своим «дочкам», сказал Козак. По его словам, «такое предложение нефтяными компаниями одобрено». Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на вопросы «Ведомостей». «Газпром нефть» выполняет все обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, заявил гендиректор компании Александр Дюков: «Сейчас мы имеем цены на наших АЗС, которые соответствуют ценам на конец мая. И в ближайшее время в наши планы не входит их увеличение» (цитата по «Интерфаксу»).

Повышение пошлины на светлые нефтепродукты еще больше ухудшит состояние нефтепереработки, «это может привести к остановке ряда НПЗ и дефициту моторных топлив», предупреждает Былкин. По его мнению, нужно еще до 2019 г. начать выплачивать производителям нефтепродуктов компенсации за поставки на внутренний рынок – так называемый демпфирующий механизм.