Зачем на Юрия Дмитриева завели новое дело

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Новые и более тяжкие обвинения против карельского историка Юрия Дмитриева означают попытку инициаторов его преследования сыграть на повышение ставок ради реванша и усиливают подозрение в политической подоплеке дискредитации Дмитриева. В среду вечером родственники оправданного в апреле историка сообщили, что он снова задержан. В четверг ему предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса), в тот же день он был арестован на два месяца.

Правоохранительная система не умеет признавать поражение в громких делах, отмечает научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков: даже промежуточное оправдание она считает провалом. В апреле Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери, что было воспринято гражданским обществом как победа над абсурдом и жестокостью правоохранительной машины. В середине июня приговор полностью отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Вероятно, следствие и прокуратура понимают, что шансов в повторном рассмотрении мало – ранее экспертиза Центра судебной и социальной психиатрии им. Сербского опровергла версию следствия о нездоровых наклонностях Дмитриева, поэтому решили предъявить более суровое обвинение, полагает знакомый с первым делом Дмитриева член СПЧ Сергей Кривенко.