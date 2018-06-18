Что означает отмена приговора Юрию Дмитриеву

Репрессивная машина работает по инерции — противостоять ей может только пристальное внимание общества к новому процессу

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Отмена приговора по громкому делу карельского историка и краеведа, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева наглядно демонстрирует зыбкость побед гражданского общества, всего два месяца назад радовавшегося вынесению неожиданно мягкого приговора по политически мотивированному делу, которое для многих стало символом победы над произволом правоохранительной системы.

В четверг вечером Верховный суд Карелии полностью – как в обвинительной, так и в оправдательной части – отменил приговор Дмитриеву, отправив дело на новое рассмотрение. Фактически это означает, что процесс пойдет по второму кругу. Отмены решения требовала и защита, которая добивалась пересмотра обвинительной части приговора за незаконное хранение частей оружия, и обвинение, которое не согласилось с оправдательной частью решения суда, снявшего с Дмитриева обвинения в изготовлении детской порнографии. На заседании суда стало известно еще об одной жалобе – от родной бабушки приемной дочери Дмитриева, которая инициировала проведение нового психологического обследования девочки. В ходе обследования она якобы призналась, что была «опозорена» отцом, адвокат Дмитриева считает, что заявление было сделано под давлением. Ранее эксперты Центра судебной и социальной психиатрии им. Сербского опровергли версию обвинения о нездоровых наклонностях Дмитриева.