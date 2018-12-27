Цены на топливо будут расти

Делать они это будут плавно, по указке правительства. Ждет ли автолюбителей плавное повышение цен до конца следующего года, эксперты не уверены

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Все это привело к существенному снижению маржинальной доходности АЗС по итогам 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

За год российские автомобилисты пережили повышение цен на бензин Аи-92 на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо, по данным Thomson Reuters Kortes, на 15% до 46,9 руб. за 1 л. Правительство сначала заморозило цены на топливо в рознице, а когда это не помогло – весь оптовый рынок до марта 2019 г.

С 1 января повышается НДС на 2 процентных пункта до 20%. Из-за этого с января 2019 г. Аи-92 подорожает еще на 0,70 руб., а зимняя солярка – на 0,8 руб. Дальше бензин тоже будет дорожать, но в меру средней по году инфляции – на 0,33% в месяц, утверждал вице-премьер Дмитрий Козак. С февраля Аи-92, Аи-95 и солярка подорожают на 0,14, 0,15 и 0,16 руб. за 1 л. И так будет до конца марта, договорились Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и 10 нефтяных компаний, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».