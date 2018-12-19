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Кто заплатит за дорогой бензин

Попытки правительства вручную сдерживать розничные цены на бензин все равно аукнутся потребителю удорожанием товаров из-за роста топливных цен для бизнеса
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Попытки ручного управления розничными ценами на автомобильное топливо не решают проблемы для потребителей, которые все равно почувствуют на себе рост цен на бензин для бизнеса.

Как сообщает «Коммерсантъ», ассоциации транспортных, логистических и торговых компаний пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на скрытое повышение для них нефтяниками цен на топливо, дав понять, что это приведет к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя. Авторы письма указывают, что затраты на топливо – это в среднем не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Эти затраты в ноябре выросли в среднем на 30% из-за отмены корпоративных скидок и программ и повышения сервисных сборов. В результате, предупреждают авторы письма, цена на транспортные услуги может вырасти минимум на 10%, что скажется и на цене товаров в рознице (в среднем на 1–8%, подсчитали в «Руспродсоюзе»), особенно сильно – на ценах на скоропортящиеся продукты, которые поставляются в магазины чаще прочих.

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