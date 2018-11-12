Козак пообещал Путину не допустить роста цен на заправках
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Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак: «И они будут такими сохраняться с учетом инфляции до конца марта [2019 г.]». 7–10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.
Две недели назад премьер Дмитрий Медведев потребовал от правительства и нефтяных компаний не допускать роста цен на бензин и дизельное топливо – иначе, грозил он, будут введены запретительные экспортные пошлины на топливо. 31 октября на экстренном совещании в правительстве нефтяники согласились сдерживать цены и должны были подписать соглашения с Минэнерго и ФАС, чтобы формализовать свое согласие.
Правительство установило срок – до 7 ноября руководители «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга» и других нефтяных компаний должны были поставить свои подписи под соглашениями. Но этого не произошло. Следующий крайний срок был 9 ноября – к этому дню Минэнерго и ФАС должны были подготовить проект документов для введения заградительных пошлин и внести в правительство, если бы хоть одна нефтяная компания из списка отказалась подписывать обязывающие соглашения.
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