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Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Ядерный конфликт перестает быть абстракцией из фантастического фильма

Реальность ядерной войны в эпоху крутых парней

Мы не слишком верим в то, что война возможна — и напрасно
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Константин Симонов

После того как Владимир Путин произнес свою фразу про попадание в рай после ядерной войны, некоторые участники Валдайского клуба засмеялись. Думаю, что это отражает не столько их цинизм, сколько общее слишком легковесное отношение к возможному ядерному конфликту. Что бы ни говорили мировые лидеры, мы все равно не слишком верим в то, что ядерная война возможна. Главный аргумент – ни американская, ни российская элиты не хотят умирать и поэтому все это останется словесными играми. Однако я бы не относился к этому сюжету так спокойно.

Путин на самом деле не первый раз поднимает тему возможного применения ядерного оружия. Однако в последнее время акцент серьезно поменялся. Раньше Путин говорил о том, что в его окружении есть радикалы, которые предлагали не забывать о ядерном арсенале. Но Путин подчеркивал, что сдерживал их устремления. Сигнал Западу был ясен: «Я еще не самый худший вариант, прекратите добиваться моего ухода – в противном случае будете иметь дело с настоящими отморозками». Кроме того, игра на смену российского политического режима может запустить сценарий расползания ядерного оружия в постпутинской России. И Путин мог акцентировать внимание и на этом. Но теперь российский президент четко говорит именно о своей готовности применить ядерное оружие – пусть и с рядом оговорок. Путин все более внятно демонстрирует, что рука у него не дрогнет. И у него есть даже религиозное прочтение данной ситуации.

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