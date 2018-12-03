От редакции
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Против Москвы и ее мусора

Против Москвы и ее мусора

Общая политизация и раздражение властью сделала утилизацию московского мусора универсальной темой российских протестов
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Массовые по меркам Архангельской области митинги против захоронения московского мусора, которые прошли в воскресенье в десятке городов региона, свидетельствуют о большой и комплексной проблеме, где на нежелание становиться «столичной свалкой» накладывается недовольство местной властью и чувство унижения богатой Москвой. Масштаб «мусорных бунтов» мог бы быть меньше – не только на севере, но и по всей стране, если бы не растущая политизация общества и общее раздражение властью, которые поддерживали волну «мусорных протестов» в регионах в 2018 г.

На митинги против планов Москвы построить в отдаленном и малонаселенном уголке Архангельской области экотехнопарк (под этим термином скрывается захоронение бытовых отходов – отсортированных и прессованных в покрытые пленкой брикеты, около 10 млрд т за 20 лет) вышли тысячи человек. Губернатор Игорь Орлов оценил численность митингов в 7000–8000 человек, организаторы считают, что участников было в несколько раз больше. Протесты начались в регионе еще до официального обнародования планов захоронения в тайге столичного мусора, когда на месте будущего экотехнопарка у станции Шиес начали вырубать лес. Попытка запустить проект тайком усугубила недоверие к и без того не слишком популярному губернатору.

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