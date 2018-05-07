Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Протесты четвертого срока

Не только большие протесты

Социолог Денис Волков — о важности локальных протестов для демократизации российской политической системы
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В каждой заметной новой протестной акции мы с навязчивым постоянством пытаемся разглядеть росток массового общероссийского протеста, который в итоге приведет к замене нынешнего политического режима на более демократический. Для либеральной оппозиции это заветная мечта, для российской власти – дурной сон. Если же разрастания протеста не происходит, интерес к таким акциям быстро угасает. И напрасно. Небольшие локальные протесты все чаще оказываются результативными: сегодня они вносят в демократизацию российской политической системы не меньший вклад, чем любые массовые митинги.

Последние пару лет в России наблюдается новый подъем протестной активности: на акции выходят дальнобойщики, фермеры, учителя, рабочие различных предприятий, противники реновации, пострадавшие от мусорных свалок, пользователи Telegram и сторонники Навального. Это происходит после довольно длительного периода апатии и растерянности, вызванного разгромом протестного белоленточного движения: 6 мая – шестая годовщина митинга на Болотной площади, который вылился в столкновения протестующих с полицией, массовые задержания и затем в печально известное болотное дело. К уголовной ответственности было привлечено 35 человек, последние осужденные по этому делу были освобождены буквально несколько месяцев назад.

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