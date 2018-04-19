Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Кто ждет протестов

Кто ждет протестов

Снижение протестного потенциала в обществе может быть флуктуацией, а может — тенденцией
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Алексей Левинсон

«Левада-центр» опубликовал результаты мартовского опроса, согласно которым произошло снижение протестного потенциала общества. Стала меньше доля ожидающих, что в их городе, районе возможны массовые выступления с протестом против снижения уровня жизни, и доля готовых принять участие в таких выступлениях. Аналогично снизилась доля опрошенных, которые считают вероятными протестные выступления с политическими требованиями, и доля готовых принять в них личное участие.

Судя по тому, как активно распространили эти данные различные СМИ, они вызвали у экспертов и прессы большой интерес. Понятно, что есть значительное число читателей, которых эта динамика обрадовала. Их раздражала активность тех, кто чем-то недоволен и портит идиллическую картину, в которой это большинство хотело бы хотя бы немного отдохнуть душой. Из самих этих данных следует и то, что есть меньшинство, которое не считает сложившуюся в стране ситуацию идиллической и выступает за ее изменение. Этому меньшинству, конечно, обидно и неприятно видеть, что оно не только невелико, но и сокращается в размере.

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